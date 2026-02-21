Реклама

04:08, 21 февраля 2026

Венгрия пошла против ЕС и выдвинула жесткий ультиматум Украине. Чего требует Будапешт?

Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против перевода Киеву финансовых средств 20 февраля. Поскольку для выдачи кредита необходимо согласие всех 27 стран-членов Евросоюза, то итоговое решение оказалось не в пользу Киева.

Европейский парламент одобрил выделение Украине крупного кредита 11 февраля. По заявлению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, транш должен обеспечить продолжение работы основных государственных служб, а также сохранить обороноспособность Киева. «Сильная Украина делает Европу более безопасной», — сказала чиновница.

Венгрия выступила против Украины из-за российской нефти

Позднее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто выдвинул Киеву жесткий ультиматум. Он пообещал, что Будапешт будет блокировать кредит до тех пор, пока Украина не начнет пропускать российскую нефть. Дипломат подчеркнул, что речь идет о блокировке Украиной нефтепровода «Дружба».

Пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, Украина не будет иметь доступа к военному займу в размере 90 миллиардов евро

Петер Сийяртоглава МИД Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что Киев не сможет навязывать свои требования, когда речь идет о поставках российских энергоносителей в европейскую страну. «Энергетическое снабжение Венгрии не будет взято в заложники», — обозначил политик. По его словам, Киев намерен обеспечить поставку российской энергии в страну Евросоюза только на своих условиях. Как считает Орбан, этот механизм говорит о политическом шантаже и нарушении договоренностей между ЕС и Украиной, которые запрещают действия, ставящие под угрозу энергетическую безопасность государств-членов объединения.

Кроме запрета на кредит, Венгрия и Словакия прекратили поставку Киеву дизельного топлива. Решение все также связано с отказом киевских властей возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высказал мнение, что украинский президент Владимир Зеленский хотел допустить резкое повышение цен на бензин в Венгрии перед апрельскими выборами, но теперь Вооруженным силам Украины предстоит столкнуться с топливным голодом. «Поставки необходимого для танков и самолетов топлива прекращены. И, если это будет зависеть от нас, его военная разведка тоже будет урезана. Прежде чем все это закончится, мы, возможно, продемонстрируем, как можно уничтожить Украину за три недели», — написал он.

Зеленский нахамил лидеру Венгрии

Венгрия пошла на антиукраинские шаги после хамского высказывания Зеленского. Тот в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «Виктор думает не о наращивании армии, а о наращивании собственного живота». Кроме того, он сказал, что каждый Виктор, который живет на европейские деньги и одновременно пытается продавать интересы Европы, заслуживает подзатыльника.

Эти слова на свой счет принял венгерский премьер Виктор Орбан — единственный европейский лидер с таким именем. Он отметил, что не сможет прийти к взаимопониманию с Зеленским. «Жизнь сама расставит все точки над i, каждый получит по заслугам», — резюмировал политик.

Также он призывал Зеленского прекратить донимать Венгрию, упрекал его в неблагодарности за помощь от Будапешта и называл играющим президента комиком. «Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюэнсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило», — считал Орбан.

    

