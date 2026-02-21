Реклама

02:18, 21 февраля 2026

В Венгрии заявили о способности уничтожить Украину за три недели

Марина Совина
Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Венгрия способна уничтожить Украину за три недели. С таким утверждением выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети X.

Он прокомментировал решение Будапешта заблокировать выделение Киеву кредита Евросоюза, отметив, что украинский президент Владимир Зеленский «хотел допустить резкое повышение цен на бензин в Венгрии перед апрельскими выборами, но теперь обанкротится раньше». Кроме того, как указал эксперт, энергетический и военный потенциал Украины также подвергся удару со стороны Словакии.

«Поставки дизельного топлива прекращены. Танки и самолеты работают на дизельном топливе. И, если это будет зависеть от нас, его военная разведка тоже будет урезана. Прежде чем все это закончится, мы, возможно, продемонстрируем, как можно уничтожить Украину за три недели», — написал он.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто поставил Украине ультиматум. Он заявил, что Будапешт будет блокировать кредит ЕС до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть.

