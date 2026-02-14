«Виктор думает об увеличении живота, а не армии». Выступление Зеленского в Мюнхене оскорбило премьера Венгрии

Зеленский: Орбан растит живот, а не армию для борьбы с танками ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «Виктор думает не о наращивании армии, а о наращивании собственного живота». Эти слова принял на свой счет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в адрес которого неоднократно резко высказывался украинский лидер. По его словам, Зеленский не понимает, что дискуссия сосредоточена не вокруг отдельных лиц, а на будущем стран в целом.

Зеленский не стал уточнять, о каком Викторе идет речь

Президент Украины, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отметил роль Украины в обретении независимости некоторыми европейскими странами.

Фото: Johannes Simon / Getty Images

«Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта», — сказал он, не уточнив, о ком конкретно идет речь, однако Орбан является единственным европейским лидером с именем Виктор.

Месяцем ранее Зеленский также жестко высказался об Орбане на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он заявил, что внутри Евросоюза (ЕС) якобы действуют силы, которые пытаются его уничтожить и не теряют ни одного дня.

«Каждый Виктор, который живет на европейские деньги и одновременно пытается продавать интересы Европы, заслуживает подзатыльника. И если он чувствует себя комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы», — сказал тогда он, также напрямую не упомянув Орбана.

Орбан заявил, что Украина не станет членом ЕС

Виктор Орбан отреагировал на выпад Зеленского в соцсети X. «Дорогой Владимир, спасибо вам за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Это в значительной степени поможет венграм более четко видеть ситуацию», — написал он.

Премьер Венгрии также добавил, что дискуссия на Мюнхенской конференции по безопасности была посвящена будущему Венгрии, Украины и Европы, а не отдельным лицам. Он подчеркнул, что именно поэтому Киев не станет членом Европейского союза.

Фото: Leon Neal / Pool / Getty Images

О перспективах Украины в ЕС Орбан говорил и ранее. Так, накануне он заявил, что Зеленский хочет попасть в Евросоюз, однако при этом он сидит на лошади задом наперед. «Вступление в ЕС — процесс, основанный на заслугах. Условия определяются государствами-членами, а не странами-кандидатами», — отметил премьер Венгрии.