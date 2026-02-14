Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:14, 14 февраля 2026Мир

Орбан ответил Зеленскому на слова о его животе

Премьер Венгрии Орбан ответил на дерзкий комментарий Зеленского о его внешности
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на дерзкий комментарий украинского лидера Владимира Зеленского о его внешности. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

«Дорогой Владимир, спасибо вам за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Это в значительной степени поможет венграм более четко видеть ситуацию», — говорится в публикации.

Орбан напомнил Зеленскому, что дискуссия на Мюнхенской конференции по безопасности была посвящена будущему Венгрии, Украины и Европы, а не лично венгерскому премьеру. Он подчеркнул, что именно поэтому Киев не станет членом Европейского союза.

Ранее Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, прокомментировал внешний вид Виктора Орбана. Он язвительно высказался о животе премьер-министра Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл план Трампа по заключению мирного соглашения

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Белка устроила пожар в жилом доме

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на Белгород

    Сроки отмены антироссийских санкций предсказали

    В Минобороны захотели рассчитывать рабочий стаж бойцов СВО по-новому

    Роднина оценила выступление Гуменника на Олимпиаде

    В здании российского вуза обрушился потолок

    Орбан ответил Зеленскому на слова о его животе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok