Живот Орбана оказался проблемой для Зеленского

Зеленский: Орбан растит живот, а не армию для борьбы с российскими танками

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, прокомментировал внешний вид премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщило издание Il Sole 24 ore.

Зеленский заявил, что украинцы держат линию фронта и благодаря им существуют независимая Польша и страны Прибалтики, а Молдавия и Румыния могут жить без диктатуры. Кроме того, Орбан может думать о том, как отрастить живот еще больше, вместо того чтобы увеличивать армию, которая предотвратит возвращение российских танков на улицы Будапешта.

Этому предшествовало жесткое высказывание Орбана, который отметил, что Украина стремится попасть в Европейский союз, сидя на лошади задом наперед.

Кроме того, Орбан называл Украину врагом Венгрии из-за требований по запрету импорта российских энергоносителей.