Страна ЕС назвала Украину своим врагом

Орбан: Украина — враг Венгрии из-за требований по российским энергоносителям

Украина является врагом Венгрии из-за требований по запрету импорта российских энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире канала М1.

«Украина нарушает наши основополагающие интересы, постоянно требуя и подстрекая Брюссель к отключению Венгрии от дешевой российской энергии. Кто так делает — не противник, а враг Венгрии», — подчеркнул Орбан.

По словам венгерского лидера, Киев должен прекратить добиваться от Брюсселя запрета на импорт энергоносителей из России.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не даст Украине и другим странам относиться к ней высокомерно.