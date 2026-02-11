Фон дер Ляйен раскрыла одно решение ЕС по Украине

Фон дер Ляйен: ЕП одобрил выделение Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро

Европейский парламент (ЕП) одобрил выделение Украине дополнительного кредита на сумму 90 миллиардов евро. Об этом на своей странице в социальной сети X заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Я приветствую скорейшее принятие Европарламентом нашего предложения о выделении Украине дополнительного кредита в размере 90 миллиардов евро. Мужество Украины непоколебимо», — написала она.

По словам главы ЕК, сильная Украина делает Европу более безопасной. Она отметила, что выделенные Киеву деньги обеспечат продолжение работы основных государственных служб, а также сохранит обороноспособность страны.

Ранее стало известно, что Европейский парламент проведет экстренное голосование для внесения изменений в бюджет Евросоюза до 2027 года. Уточняется, что это позволит Брюсселю заимствовать средства на внешних рынках для кредитования Украины под гарантии общего бюджета ЕС.