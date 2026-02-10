Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
20:08, 10 февраля 2026Мир

Европарламент проведет экстренное голосование из-за Украины

ЕП одобрил проведение экстренного голосования по кредиту для Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский парламент (ЕП) одобрил проведение экстренного голосования для внесения изменений в бюджет Европейского союза (ЕС) до 2027 года, что позволит Брюсселю заимствовать средства на внешних рынках для кредитования Украины под гарантии общего бюджета ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

Голосование состоится в среду, 11 февраля. В этот же день пройдет окончательное утверждение кредита и изменений в механизме фонда ЕС для Украины, из которого будут осуществляться выплаты по кредиту.

Ранее стало известно, что послы стран ЕС на закрытой встрече согласовали детали кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Решение о его выделении было принято в декабре прошлого года, заем стал альтернативой репарационному кредиту, обеспечением для которого должны были выступить заблокированные активы России.

Как отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, две трети из этих средств направят на закупку вооружений у европейских оборонных концернов. В США оружие, в соответствии с одобренными правилами, будет приобретаться лишь при отсутствии европейских аналогов.

