В Европе согласовали детали крупнейшего кредита Киеву

Reuters: Послы ЕС согласовали детали кредита Украине на 90 миллиардов евро

Послы стран Европейского союза (ЕС) на закрытой встрече согласовали детали кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Договоренность о крупнейшем займе, который покроет потребности Киева в ближайшие годы для продолжения противостояния России, лидеры ЕС утвердили в декабре прошлого года. Такой вариант стал альтернативой репарационному кредиту, обеспечением для которого должны были выступить заблокированные активы России.

Как отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, две трети из этих средств направят на закупку вооружений у европейских оборонных концернов. В США оружие, в соответствии с одобренными правилами, будет приобретаться лишь при отсутствии европейских аналогов.

Вернуть средства по кредиту Киев должен будет только в случае получения от Москвы компенсаций за разрушение инфраструктуры. Канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что возможность использования для погашения кредита замороженных активов России остается открытой.

Ранее стало известно, что на фоне одобрения кредита и успешной реструктуризации привязанного к ВВП долга международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до CCC+ со стабильным прогнозом.