Мерц: Украине дадут заем в обмен на право ЕС использовать активы РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз (ЕС) планирует выделить Украине финансы в виде займа на сумму 90 миллиардов евро, при этом он подчеркнул, что у союза есть право воспользоваться активами России при необходимости. Еги слова приводит ТАСС.

«Эти средства достаточны для покрытия военных и бюджетных потребностей Украины на ближайшие два года», — отметил он.

Канцлер Германии заявил, что замороженные российские активы останутся заблокированными, пока Россия не выплатит Украине компенсировать ущерб.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Евросоюз вынужден прибегнуть к конфискации замороженных российских активов ради сохранения Украины.