13:47, 18 декабря 2025Мир

В Европе допустили развал Украины

Премьер Бельгии де Вевер: Развал Украины станет геополитическим провалом Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейские страны вынуждены прибегнуть к конфискации замороженных российских активов ради сохранения Украины, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Его цитирует журнал Politico.

«Нет финансирования для Украины, страна разваливается — это окончательный геополитический провал Европы, который мы будем ощущать на протяжении десятилетий», — сказал глава правительства.

При этом де Вевер признал, что европейским властям придется взять на себя все финансовые риски в вопросе экспроприации активов, поскольку возможные судебные издержки могут превысить сумму самих активов. «Нам нужен парашют перед прыжком, но если нас попросят прыгнуть, мы прыгнем все вместе», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что конфискация российских активов может привести к экономическому краху королевства.

