В Бельгии предупредили о крахе экономики из-за одного действия

В Бельгии выступили против использования активов РФ из-за возможного кризиса

В Бельгии выступили против использования замороженных активов России для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» из страха столкнуться с экономическим крахом. Об этом рассказал министр иностранных дел королевства Максим Прево, пишет РИА Новости.

«Бельгия высказывает свои возражения не из-за опасений давления или ответных мер. Мы лишь пытаемся избежать краха собственной экономики в случае принятия решения без надлежащих гарантий», — отметил он.

Кроме того, министр подчеркнул, что использование российских активов не является единственным решением, которое можно было бы принять, чтобы помочь Киеву.

Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани сообщил, что Бельгия не хочет брать ответственность за риски из-за решения о выделении ЕС «репарационного» кредита Украине. Он также добавил, что в настоящее время в Европе царит «странное настроение».

Западные СМИ также ранее написали, что США не поддерживают планы Евросоюза по конфискации российских суверенных активов.