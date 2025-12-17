Реклама

Мир
21:29, 17 декабря 2025Мир

Мерц призвал конфисковать активы России

Мерц призвал ЕС конфисковать замороженные активы России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал Евросоюз (ЕС) принять решение о конфискации замороженных российских активов. Об этом он заявил во время выступления в Бундестаге, пишет РИА Новости.

«Недостаточно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны Европы», — подчеркнул политик.

По словам канцлера, конфискация российских активов и их передача Киеву «позволит финансировать украинскую армию еще минимум два года».

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии в Брюссель сообщил, что вопрос о конфискации российских финансовых активов не будет стоять на повестке дня саммита Евросоюза. Мероприятие состоится 18-19 декабря.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.

До этого западные СМИ писали, что подготовительные переговоры Европейского союза об экспроприации российских замороженных активов зашли в тупик.

