Мерц призвал конфисковать активы России

Мерц призвал ЕС конфисковать замороженные активы России

Немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал Евросоюз (ЕС) принять решение о конфискации замороженных российских активов. Об этом он заявил во время выступления в Бундестаге, пишет РИА Новости.

«Недостаточно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны Европы», — подчеркнул политик.

По словам канцлера, конфискация российских активов и их передача Киеву «позволит финансировать украинскую армию еще минимум два года».

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии в Брюссель сообщил, что вопрос о конфискации российских финансовых активов не будет стоять на повестке дня саммита Евросоюза. Мероприятие состоится 18-19 декабря.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.

До этого западные СМИ писали, что подготовительные переговоры Европейского союза об экспроприации российских замороженных активов зашли в тупик.