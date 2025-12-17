Премьер страны ЕС выступил против использования активов России

Бабиш: Деньги для Украины должны быть найдены не за счет активов РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины. Его слова передает Чешское информационное агентство.

«Деньги для Украины должны быть найдены иным способом, чем за счет использования замороженных российских активов», — сказал он.

При этом чешский премьер отметил, что Чехия не ставит под сомнение необходимость поддержки Украины со стороны Европейского союза (ЕС). «Для нас важно, какую позицию займет премьер Бельгии, с которым я уже встречался. Мы считаем, что деньги должны быть найдены другим путем», — добавил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла с повестки предстоящего саммита Европейского союза вопрос о конфискации российских активов. Саммит ЕС, центральной темой которого станет финансирование Украины в 2026-2027 годах, пройдет в Брюсселе 18-19 декабря.