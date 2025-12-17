Премьер Италии предложила изъять активы России в других странах

Мелони: ЕС займется активами РФ в других странах, если изымет средства в Бельгии

Европейский союз (ЕС) должен заняться российскими активами в других странах объединения, если руководство ЕС примет решение об изъятии средств, хранящихся на счетах депозитария Euroclear в Бельгии. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее слова приводит Politico.

«Мы считаем, что если будет выбран этот путь [использование замороженных российских активов], было бы недальновидно сосредоточивать внимание на одной организации, владеющей замороженными суверенными активами России, а именно Euroclear [которая базируется в Бельгии], когда у других стран-партнеров также есть замороженные активы в их финансовых системах», — сказала политик.

В то же время Мелони подчеркнула, что «решения такого юридического, финансового и институционального значения», как использование замороженных активов России, должны приниматься лидерами стран ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла с повестки предстоящего саммита Европейского союза вопрос о конфискации российских активов. Саммит ЕС, центральной темой которого станет финансирование Украины в 2026-2027 годах, пройдет в Брюсселе 18-19 декабря.