США не поддержали планы ЕС по конфискации российских активов

The Times: США не поддерживают планы ЕС по конфискации российских активов

США не поддерживают планы Евросоюза по конфискации российских суверенных активов. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, представители администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке предупреждают, что в случае конфискации российских активов Евросоюзу и Великобритании нужно будет «вернуть деньги».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС принять решение о конфискации замороженных российских активов.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла с повестки предстоящего саммита Европейского союза вопрос о конфискации российских активов. Саммит ЕС, центральной темой которого станет финансирование Украины в 2026-2027 годах, пройдет в Брюсселе 18-19 декабря.