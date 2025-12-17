Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:46, 17 декабря 2025Интернет и СМИ

США не поддержали планы ЕС по конфискации российских активов

The Times: США не поддерживают планы ЕС по конфискации российских активов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

США не поддерживают планы Евросоюза по конфискации российских суверенных активов. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, представители администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке предупреждают, что в случае конфискации российских активов Евросоюзу и Великобритании нужно будет «вернуть деньги».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС принять решение о конфискации замороженных российских активов.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла с повестки предстоящего саммита Европейского союза вопрос о конфискации российских активов. Саммит ЕС, центральной темой которого станет финансирование Украины в 2026-2027 годах, пройдет в Брюсселе 18-19 декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас с Долиной разные вкусы». Полина Лурье впервые высказалась о скандальном деле Долиной. Что она говорит о победе и квартире?

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    У 16 мужчин из разных стран нашли болезнь, которая бывает только у женщин. Ученые в замешательстве и пытаются разгадать эту тайну

    Стало известно о голодающих в Харьковской области бойцах ВСУ

    Четыре самолета палубной авиации США подняты в небо у берегов Венесуэлы

    Рютте раскрыл планы Путина относительно территорий бывшего СССР

    В России создадут базу уникальных мобильных номеров

    Орбан обрушился с критикой на руководство Евросоюза

    США не поддержали планы ЕС по конфискации российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok