03:18, 18 декабря 2025Мир

Отказ Бельгии поддерживать репарационный кредит объяснили

Мариани: Бельгия не хочет отвечать за выделение ЕС репарационного кредита Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Тьерри Мариани

Тьерри Мариани. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что Бельгия не хочет брать ответственность за риски из-за решения о выделении ЕС «репарационного» кредита Украине. Об этом сообщают «Известия».

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уйдет через три с половиной – четыре года. Но Бельгия останется нести ответственность, и она не хочет платить долги через пять или десять лет», — сказал депутат.

Мариани добавил, что в настоящее время в Европе царит «странное настроение». По его словам, европейцы «словно слепые» и не замечают, что конфликт на Украине близится к завершению. «Они продолжают разжигать конфликт, продолжают давать деньги и продолжают поддерживать [президента Украины Владимира] Зеленского», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла с повестки предстоящего саммита Европейского союза вопрос о конфискации российских активов. Саммит ЕС, центральной темой которого станет финансирование Украины в 2026-2027 годах, пройдет в Брюсселе 18-19 декабря.

