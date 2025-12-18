Реклама

Премьер Бельгии сравнил конфискацию активов России с прыжком с парашютом

Де Вевер: Сумма компенсаций в судах может значительно превысить сумму активов РФ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ben Stansall / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен взять на себя все финансовые риски в вопросе конфискации активов России, поскольку сумма компенсаций в судах может значительно превысить сумму активов. К этому призвал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, сообщает РИА Новости.

По его словам, компенсации по таким делам часто превышают основную сумму из-за значительных дополнительных затрат, таких как судебные издержки, задолженность по процентам или возмещение убытков.

«Нам нужен парашют перед прыжком, но если нас попросят прыгнуть, мы прыгнем все вместе. Если мы доверяем парашюту, то нам не составит труда прыгнуть всем вместе», — заявил он.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что попытки ЕС склонить Бельгию к одобрению плана экспроприации российских замороженных активов для их последующей передачи Украине в виде «репарационного кредита» потерпели неудачу, страна продолжает выступать категорически против такого шага.

