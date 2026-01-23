Реклама

Экономика
11:49, 23 января 2026Экономика

Кредитный рейтинг Украины повысили

Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины со стабильным прогнозом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с SD, что означает выборочный дефолт, до CCC+ со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении организации.

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте повышен с того же уровня до C. Поводом для такого решения стала успешная реструктуризация привязанного к ВВП долга. Продолжающаяся реструктуризация оставшейся небольшой части задолженности, полагают аналитики, не повлияет на способность страны обслуживать свои долговые обязательства.

Стабильный прогноз означает, что как минимум в течение 12 месяцев в S&P не ждут изменения ситуации в худшую сторону. Однако необходимость международной финансовой поддержки, имеющиеся риски для экономики и другие обстоятельства не позволяют дать позитивный прогноз.

Киев завершил реструктуризацию привязанных к ВВП обязательств в декабре. Он обменял бумаги стоимостью 2,63 миллиарда долларов на облигации с погашением в 2030, 2032 и 2034 годах. Тогда долгосрочный кредитный рейтинг Украины повысило агентство Fitch Ratings.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что две трети одобренного Украине кредита размером 90 миллиардов евро пойдет на закупку оружия и военной техники. Остальные 30 миллиардов планируется потратить на покрытие дефицита бюджета страны.

