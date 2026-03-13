Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:03, 13 марта 2026

Макрон сделал предупреждение России по Украине

Макрон: Война на Ближнем Востоке не даст России передышки в украинском конфликте
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Ludovic Marin / Pool via Reuters

Война на Ближнем Востоке не даст России передышки в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

Французский лидер заявил, что поддержка Францией Украины останется неизменной, и он полон решимости продолжать военную поддержку восточноевропейской страны.

Ранее Макрон заявил, что ситуация на мировом рынке нефти, которая сложилась из-за конфликта на Ближнем Востоке, не должна ослабить поддержку Украины со стороны государств из G7. Однако президент европейской страны отметил, что все это ни в коем случае не может быть причиной для отмены санкций, введенных против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok