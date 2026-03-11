Макрон высказался на тему отмены санкций против России

Макрон: Дефицит нефти не станет причиной для отмены санкций против России

Ситуация на мировом рынке нефти, которая сложилась из-за конфликта на Ближнем Востоке, не должна ослабить поддержку Украины со стороны государств из «Группы семи», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Его процитировало ТАСС.

По его словам, главы стран G7 обсудили проблемы с торговлей энергоносителями, возникшие после начала войны США и Израиля против Ирана и фактической блокировке Ормузского пролива. Последнее, как отметил Макрон, чревато сложностями с поставками не только нефтепродуктов, но и удобрений, что может ударить по сельскому хозяйству. Однако, по мнению руководителей государств «Группы семи», все это ни в коем случае не может быть причиной для отмены санкций, введенных против России.

До этого Европейская комиссия потребовала от США соблюдать санкции, которые страны G7 ввели против российской нефти. В том числе это касается потолка цен на сырье. Кроме того, в Брюсселе хотят полного запрета на морские перевозки российской нефти.