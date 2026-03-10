Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:50, 10 марта 2026Экономика

В Европе потребовали от США соблюдать потолок цен на российскую нефть

Домбровскис: ЕК требует от США соблюдать санкции G7 против российской нефти
Вячеслав Агапов
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) требует от США соблюдать санкции, которые страны «Большой семерки» (G7) установили против российской нефти. В том числе нужно соблюдать потолок цен на сырье, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, его слова приводит Reuters.

Из-за опасений по поводу сокращения добычи в странах Персидского залива и перебоев с экспортом танкерами, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, цены на нефть выросли до самого высокого уровня почти за четыре года и поднялись до планки в 119 долларов за баррель.

«Очень важно строго соблюдать ценовой разрыв, установленный странами "Большой семерки", и, возможно, перейти к полному запрету на морские перевозки, чтобы ограничить доходы России от военных действий, потому что в противном случае это будет контрпродуктивно», — потребовал на пресс-конференции Домбровскис.

По словам еврокомиссара, если не соблюдать ранее введенные ограничения, это ослабит Украину и подорвет европейскую поддержку Киева, а также помешает достижению целей, которые США и Израиль пытаются реализовать в Иране.

Опрошенные CNBC эксперты назвали Россию одним из главных бенефициаров войны между США, Израилем и Ираном, так как повышение цен на энергоносители и временное снятие санкций увеличивают стоимость и объемы ее экспорта сырой нефти. РФ остается одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, и рост цен на сырье напрямую приводит к увеличению государственных доходов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев близок к потере всей территории ДНР. Путин раскрыл, сколько земель республики осталось занять России

    Стало известно о связи Эпштейна с бывшей партнершей кронпринца Норвегии

    Назван возможный кандидат на пост уполномоченного по правам человека в России

    Выступавший в НХЛ российский хоккеист раскрыл сумму ежемесячных трат в США

    Российскую спортсменку на коляске уронили в аэропорту Турции

    Россияне полгода жили без воды из-за упрямых соседей

    Появились новые сведения о поиске троих детей в Подмосковье

    Внучку Трампа раскритиковали из-за видео шопинга с Секретной службой США

    Раскрыты замедляющие Windows 11 функции

    Москвичам назвали сроки прихода новой волны холодов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok