В Европе потребовали от США соблюдать потолок цен на российскую нефть

Домбровскис: ЕК требует от США соблюдать санкции G7 против российской нефти

Европейская комиссия (ЕК) требует от США соблюдать санкции, которые страны «Большой семерки» (G7) установили против российской нефти. В том числе нужно соблюдать потолок цен на сырье, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, его слова приводит Reuters.

Из-за опасений по поводу сокращения добычи в странах Персидского залива и перебоев с экспортом танкерами, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, цены на нефть выросли до самого высокого уровня почти за четыре года и поднялись до планки в 119 долларов за баррель.

«Очень важно строго соблюдать ценовой разрыв, установленный странами "Большой семерки", и, возможно, перейти к полному запрету на морские перевозки, чтобы ограничить доходы России от военных действий, потому что в противном случае это будет контрпродуктивно», — потребовал на пресс-конференции Домбровскис.

По словам еврокомиссара, если не соблюдать ранее введенные ограничения, это ослабит Украину и подорвет европейскую поддержку Киева, а также помешает достижению целей, которые США и Израиль пытаются реализовать в Иране.

Опрошенные CNBC эксперты назвали Россию одним из главных бенефициаров войны между США, Израилем и Ираном, так как повышение цен на энергоносители и временное снятие санкций увеличивают стоимость и объемы ее экспорта сырой нефти. РФ остается одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, и рост цен на сырье напрямую приводит к увеличению государственных доходов.