Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:32, 10 марта 2026Экономика

Россию назвали главным победителем в конфликте США и Ирана

CNBC: От конфликта на Ближнем Востоке больше всех выиграет Россия
Кирилл Луцюк

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Высока вероятность, что именно Россия окажется одним из главных бенефициаров войны между США, Израилем и Ираном, так как повышение цен на энергоносители и временное снятие санкций увеличивают стоимость и объемы ее экспорта сырой нефти. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на опрошенных экспертов.

Издание отметило, что для России, которая, несмотря на западные санкции, остается одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, рост цен на нефть напрямую приводит к увеличению государственных доходов. Управляющий директор по энергетике и ресурсам в Eurasia Group Хеннинг Глойстейн заявил, что Москва «уже получила огромную выгоду» от кризиса после того, как Вашингтон предоставил Индии временное разрешение на продолжение закупок российской нефти.

В свою очередь, старший аналитик Kpler Мую Сюй констатировала, что возобновление закупок со стороны Индии способствовало росту цен на российскую нефть, а также позволило сократить запасы нефти, скопившейся на танкерах.

Материалы по теме:
«Ему нужен триумф» Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
«Ему нужен триумф»Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
2 марта 2026
«Наша цель — новый миропорядок» Как война с Израилем и новые санкции изменили Иран и его отношение к России?
«Наша цель — новый миропорядок»Как война с Израилем и новые санкции изменили Иран и его отношение к России?
3 ноября 2025

Подчеркивается, что, если кризис продолжит сдерживать экспорт из стран Персидского залива, потенциальная выгода российской стороны может быть очень существенной. Глойстейн полагает, что Москва может получить десятки миллиардов долларов дополнительных государственных доходов. Кроме того, он полагает, что Европа может увеличить импорт российского сжиженного природного газа.

По версии Bloomberg, любое дальнейшее ослабление санкций США в отношении российской нефти будет в основном ограничиваться поставками этого углеводорода в Индию. Однако министр финансов США Скотт Бессент считает, что США могут еще сильнее ослабить санкции в отношении нефти из России из-за того, что происходит на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев близок к потере всей территории ДНР. Путин раскрыл, сколько земель республики осталось занять России

    Появились новые сведения о поиске троих детей в Подмосковье

    Внучку Трампа раскритиковали из-за видео шопинга с Секретной службой США

    Раскрыты замедляющие Windows 11 функции

    Москвичам назвали сроки прихода новой волны холодов

    В Европе потребовали от США соблюдать потолок цен на российскую нефть

    Раскрыт виновный в расправе над российским егерем

    Управлявшему Су-35 летчику ВКС России вручили редкий подарок

    Лепс рассказал о миллионных тратах на жилье

    Украинской журналистке дали срок за нападение на российского посла в европейской стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok