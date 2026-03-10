Россию назвали главным победителем в конфликте США и Ирана

CNBC: От конфликта на Ближнем Востоке больше всех выиграет Россия

Высока вероятность, что именно Россия окажется одним из главных бенефициаров войны между США, Израилем и Ираном, так как повышение цен на энергоносители и временное снятие санкций увеличивают стоимость и объемы ее экспорта сырой нефти. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на опрошенных экспертов.

Издание отметило, что для России, которая, несмотря на западные санкции, остается одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, рост цен на нефть напрямую приводит к увеличению государственных доходов. Управляющий директор по энергетике и ресурсам в Eurasia Group Хеннинг Глойстейн заявил, что Москва «уже получила огромную выгоду» от кризиса после того, как Вашингтон предоставил Индии временное разрешение на продолжение закупок российской нефти.

В свою очередь, старший аналитик Kpler Мую Сюй констатировала, что возобновление закупок со стороны Индии способствовало росту цен на российскую нефть, а также позволило сократить запасы нефти, скопившейся на танкерах.

Подчеркивается, что, если кризис продолжит сдерживать экспорт из стран Персидского залива, потенциальная выгода российской стороны может быть очень существенной. Глойстейн полагает, что Москва может получить десятки миллиардов долларов дополнительных государственных доходов. Кроме того, он полагает, что Европа может увеличить импорт российского сжиженного природного газа.

По версии Bloomberg, любое дальнейшее ослабление санкций США в отношении российской нефти будет в основном ограничиваться поставками этого углеводорода в Индию. Однако министр финансов США Скотт Бессент считает, что США могут еще сильнее ослабить санкции в отношении нефти из России из-за того, что происходит на Ближнем Востоке.