Экономика
14:34, 10 марта 2026Экономика

США назвали пределы смягчения санкций против российской нефти

Bloomberg: Смягчение санкций против нефти из РФ коснется лишь поставок в Индию
Кирилл Луцюк

Фото: Amr Alfiky / File Photo / Reuters

США объяснили европейским союзникам, как далеко Вашингтон готов пойти в вопросе о смягчении санкций против российской нефти. Об этом со ссылкой на источники сообщило Bloomberg.

По его данным, любое дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти будет в основном ограничиваться поставками этого углеводорода в Индию.

Агентство напомнило, что, по словам президента США Дональда Трампа, он может отменить некоторые санкции, связанные с нефтью, для снижения цен. Однако дополнительных подробностей, глава Белого дома пока не привел, ограничившись признанием того, что обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре.

Тем временем некоторые страны из «Группы семи» уже предупредили, что на фоне затягивающегося американо-иранского конфликта готовы при необходимости высвободить стратегические запасы нефти.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, в дальнейшем США могут еще сильнее ослабить санкции в отношении российской нефти. Вашингтон может решиться на такой шаг из-за положения дел на Ближнем Востоке.

