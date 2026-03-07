В США допустили дальнейшее ослабление антироссийских санкций

Глава Минфина США Бессент допустил ослабление санкций в отношении нефти из РФ

В дальнейшем США могу еще сильнее ослабить санкции в отношении нефти из России. На такой шаг Вашингтон может пойти из-за ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью Fox Business.

«Из-за временного дефицита нефти на мировом рынке мы также можем отменить санкции на поставки другой российской нефти», — сказал чиновник.

Ранее США предоставили Индии 30-дневную лицензию на импорт российской нефти. В американском Минэнерго пояснили, что это краткосрочная мера.