В США объяснили согласие на поставки российской нефти в Индию

Минэнерго США: Согласие на импорт Индией нефти из РФ — это краткосрочная мера

То, что США предоставили Индии 30-дневную лицензию на импорт российской нефти не значит, что Вашингтон изменил политику в отношении Москвы. Об этом заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт. Его процитировало индийское агентство ANI.

По его словам, действия Белого дома были продиктованы стремлением сдержать мировые цены на нефть в условиях ближневосточного конфликта. Российская нефть, хранящаяся в танкерах, попадет на мировой рынок, что позволит снизить давление, которое тот испытывает. Как пояснил Райт, из-за ограничений, связанных с Ормузским проливом, и скачка цен на энергоносители Вашингтон обратился к Нью-Дели с призывом скупить российскую нефть и отправить ее на нефтеперерабатывающие заводы этой южноазиатской страны.

Министр подчеркнул, что речь идет именно о краткосрочных действиях, которые не должны стать причиной для беспокойства.

Ранее Крис Райт заявил, что прежде чем его страна отправит военные конвои сопровождать суда, идущие через Ормузский пролив, США намерены ослабить Иран. По его словам, Соединенные Штаты сделают это так быстро, как только смогут. Он заверил, что в настоящее время военные ресурсы американцев направлены на «подавление возможности Ирана наносить вред».