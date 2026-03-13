Европа начала переговоры с Ираном

Франция и Италия вступили в переговоры с Ираном по Ормузскому проливу

Франция и Италия вступили в переговоры с Ираном, чтобы обеспечить безопасный проход своих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что переговоры пока находятся на ранней стадии и не гарантируют конкретных результатов

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что проход судов через Ормузский пролив должен быть согласован с иранскими военно-морскими силами. Он отметил, что созданная США и Израилем небезопасная обстановка в регионе может негативно сказаться на движении судов, однако Тегеран не хочет, чтобы Ормузский пролив был небезопасным.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.