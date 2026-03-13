Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:58, 13 марта 2026Мир

Европа начала переговоры с Ираном

Франция и Италия вступили в переговоры с Ираном по Ормузскому проливу
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция и Италия вступили в переговоры с Ираном, чтобы обеспечить безопасный проход своих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что переговоры пока находятся на ранней стадии и не гарантируют конкретных результатов

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что проход судов через Ормузский пролив должен быть согласован с иранскими военно-морскими силами. Он отметил, что созданная США и Израилем небезопасная обстановка в регионе может негативно сказаться на движении судов, однако Тегеран не хочет, чтобы Ормузский пролив был небезопасным.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шеф Пентагона выступил с важным объявлением об ударах по Ирану

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    Сосед России усилит сотрудничество со странами НАТО

    Названо возможное местонахождение тела третьего пропавшего под Звенигородом ребенка

    Россиянин из винтовки прострелил глаз несовершеннолетнему

    В российской школе сорвали массовое убийство

    Европа начала переговоры с Ираном

    Раскрыт срок появления беспилотных электросудов в Москве

    Киев уличили в намеренном загрязнении главного источника воды соседней страны

    Появились новые подробности о насмерть замерзшем в тайге с сыном россиянине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok