Иран назвал условие прохода судов через Ормузский пролив

МИД Ирана: Проход через Ормузский пролив должен быть согласован с иранскими ВМС

Проход судов через Ормузский пролив должен быть согласован с иранскими военно-морскими силами (ВМС). Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает агентство Mehr.

«Для обеспечения безопасности судоходства судам нужно согласовать свой проход с ВМС Ирана», — сказал дипломат.

Багаи отметил, что созданная США и Израилем небезопасная обстановка в регионе может негативно сказаться на движении судов, однако Тегеран не хочет, чтобы Ормузский пролив был небезопасным.

Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив будет и дальше находиться в блокаде Тегерана. По его словам, это решение необходимо для оказания давления на врагов Исламской Республики.