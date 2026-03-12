Реклама

20:41, 12 марта 2026

Иран назвал условие прохода судов через Ормузский пролив

МИД Ирана: Проход через Ормузский пролив должен быть согласован с иранскими ВМС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Проход судов через Ормузский пролив должен быть согласован с иранскими военно-морскими силами (ВМС). Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает агентство Mehr.

«Для обеспечения безопасности судоходства судам нужно согласовать свой проход с ВМС Ирана», — сказал дипломат.

Багаи отметил, что созданная США и Израилем небезопасная обстановка в регионе может негативно сказаться на движении судов, однако Тегеран не хочет, чтобы Ормузский пролив был небезопасным.

Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив будет и дальше находиться в блокаде Тегерана. По его словам, это решение необходимо для оказания давления на врагов Исламской Республики.

