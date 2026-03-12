Реклама

17:40, 12 марта 2026Мир

Верховный лидер Ирана высказал позицию по Ормузскому проливу

Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив останется закрытым
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Rouhollah Vahdati / Reuters

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив будет и дальше находиться в блокаде Тегерана. Его слова передает The Guardian со ссылкой на первое обращение лидера.

«Ормузский пролив останется закрытым, чтобы оказать давление на врагов Ирана», — сказано в заявлении.

Кроме того, Моджтаба Хаменеи подчеркнул, что Иран стремится к добрососедским отношениям, и призвал соседние государства закрыть американские военные базы.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

