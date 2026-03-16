19:53, 16 марта 2026Бывший СССР

В Киеве высказались о зависимости кредита ЕС от работы «Дружбы»

Сибига: Кредит ЕС на 90 миллиардов евро не может быть связан с работой «Дружбы»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Предоставление Европейским союзом (ЕС) кредита на 90 миллиардов евро Украине не может быть связано с работой нефтепровода «Дружба». Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «Европейская правда».

«Сибига обратился к Венгрии, отметив недопустимость шантажа Украины путем захвата людей или средств государственного банка», — передает издание.

Венгрия остановила поставки дизеля Украине и заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро в ответ на прекращение транзита российской нефти. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Киев пытается спровоцировать энергокризис в стране перед выборами.

9 марта президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ. Для этого, по его словам, необходим «сигнал».

