22:41, 17 марта 2026Мир

Евросоюз отказался пересматривать согласованный кредит Украине

ЕС окончательно согласовал кредит Киеву на 90 миллиардов евро
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Евросоюз уже согласовал кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

«Я ожидаю, что решение по кредиту будет принято очень скоро. Он согласован и не будет пересмотрен», — отметил диписточник в Брюсселе.

Сейчас кредит Украине блокирует Венгрия из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба». Как отмечается, глава Евросовета Антониу Кошта провел разговор с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Он заявил о необходимости придерживаться плана, принятого в декабре.

При этом ранее сообщалось, что из заявления Евросоюза по нефтепроводу убрали пункт о кредите Украине на 90 миллиардов евро и новых санкциях против России. В обновленной версии совместного заявления Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты исчезло одно положение.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что если правящая партия «Фидес» победит на парламентских выборах 12 апреля, то Венгрия начнет борьбу с Европейским союзом.

    Последние новости

    «Враг у ворот». Кубу охватили беспорядки. Чего добивается Трамп и может ли он начать новую военную операцию?

    В продаже появился раритетный ГАЗ-24 в идеальном состоянии

    Названа причина смерти патриарха Илии II

    Попадание БПЛА по посольству США в Ираке сняли на видео

    Евросоюз отказался пересматривать согласованный кредит Украине

    Ушел из жизни патриарх Илия II

    Российские водители оценили состояние дорог весной 2026

    Трамп сравнил Стармера и Черчилля

    Зеленский сделал мрачное заявление о положении ВСУ на фронте

    Российская актриса снялась в нижнем белье в честь 52-летия и восхитила фанатов

    Все новости
