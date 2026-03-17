Евросоюз отказался пересматривать согласованный кредит Украине

ЕС окончательно согласовал кредит Киеву на 90 миллиардов евро

Евросоюз уже согласовал кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

«Я ожидаю, что решение по кредиту будет принято очень скоро. Он согласован и не будет пересмотрен», — отметил диписточник в Брюсселе.

Сейчас кредит Украине блокирует Венгрия из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба». Как отмечается, глава Евросовета Антониу Кошта провел разговор с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Он заявил о необходимости придерживаться плана, принятого в декабре.

При этом ранее сообщалось, что из заявления Евросоюза по нефтепроводу убрали пункт о кредите Украине на 90 миллиардов евро и новых санкциях против России. В обновленной версии совместного заявления Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты исчезло одно положение.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что если правящая партия «Фидес» победит на парламентских выборах 12 апреля, то Венгрия начнет борьбу с Европейским союзом.