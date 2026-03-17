21:43, 17 марта 2026Мир

Параграф о кредите Украине исчез из заявления Евросоюза

Марина Совина
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Из заявления Евросоюза по нефтепроводу «Дружба» убрали пункт о кредите Украине на 90 миллиардов евро и новых санкциях против России. В обновленной версии совместного заявления Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты исчезло одно положение.

Пункт связывал возобновление работы трубопровода с обсуждением финансовой помощи Украине и двадцатого пакета санкций против России. Изначально в тексте говорилось, что запуск «Дружбы» станет необходимым шагом для возвращения к переговорам о кредите. Однако позже этот пункт удалили из всех официальных публикаций Еврокомиссии и Евросовета.

При этом в текущей версии осталось только то, что Евросоюз предложил Украине техническую и финансовую помощь для восстановления поставок нефти. Киев согласился на это предложение.

Украина ранее пообещала возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию примерно через полтора месяца. В свою очередь, Будапешт настаивал на том, что не поддержит выделение Украине средств, пока поставки по «Дружбе» не будут восстановлены.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что если правящая партия «Фидес» победит на парламентских выборах 12 апреля, то Венгрия начнет борьбу с Европейским союзом. По его словам, лидеры Евросоюза подготовили решение о полном запрете на российскую нефть, которое хотят обнародовать 15 апреля.

До этого в Киеве заявили, что предоставление Европейским союзом кредита на 90 миллиардов евро Украине не может быть связано с работой нефтепровода «Дружба».

