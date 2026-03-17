Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:39, 17 марта 2026

Венгрия анонсировала начало борьбы с Евросоюзом

Сийярто: Венгрия начнет борьбу с ЕС, если Фидес победит на выборах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Если правящая партия «Фидес» победит на парламентских выборах 12 апреля, то Венгрия начнет борьбу с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

По его словам, лидеры Евросоюза подготовили решение о полном запрете на российскую нефть, которое хотят обнародовать 15 апреля, через три дня после парламентских выборов в Венгрии.

«Если мы победим 12 апреля, то с 15 апреля мы будем вести борьбу против Евросоюза, чтобы Венгрии не запретили покупать дешевую российскую нефть», — сказал он.

Ранее Украина согласилась принять денежную и техническую помощь Евросоюза для починки поврежденного нефтепровода «Дружба». Решение Брюсселя и Киева было мотивировано желанием ослабить политическую напряженность после того, как Венгрией, пользовавшаяся нефтепроводом, заблокировала кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok