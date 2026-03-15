00:37, 15 марта 2026

Фицо заявил, что ЕК недостаточно давит на Зеленского
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо. Фото: Alex Brandon / Reuters

Еврокомиссия недостаточно давит на украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе возобновления поставок нефти по «Дружбе». К такому выводу пришел премьер Словакии Роберт Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Из разговора, который у меня был с председателем Европейской комиссии во вторник в Париже следовало, что как минимум формально ЕК стоит на нашей стороне», — отметил политик.

Однако Фицо пожаловался, что не чувствует достаточного давления на Зеленского.

Ранее премьер Словакии заявил, что для его страны крайне необходимы поставки нефти, проходящие через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба», однако украинский лидер Владимир Зеленский не собирается их продолжать. Фицо добавил, что Словакия готова перенять от Венгрии эстафету блокирования кредита Европейского союза (ЕС) на сумму 90 миллиардов евро.

До этого Фицо жестко высказался в адрес Зеленского, отметив, что украинский лидер не должен думать, что все вокруг будут исполнять его желания.

