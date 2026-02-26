В Европе придумали план по «чертову трубопроводу» Орбана

Politico: ЕС пообещает Орбану возобновить поставки по нефтепроводу «Дружба»

Европейский союз (ЕС) пообещает премьер-министру Венгрии Виктору Орбану обеспечить возобновление поставок по нефтепроводу «Дружба» в обмен на отказ от блокировки финансирования Украины. Об этом пишет Politico.

«У него [Орбана] будет его чертов трубопровод. История с "Дружбой" совершенно неправдоподобна, но ему нужна победа в его кампании», — сказал один из дипломатов, знакомый с ходом переговоров ЕС и Венгрии.

Издание отмечает, что Евросоюз оказался в затруднительном положении из-за надвигающегося дефицита денежных средств у Киева и опасений, что Орбан может использовать юридическое противостояние с Брюсселем в ходе своей предвыборной кампании.

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через «Дружбу».