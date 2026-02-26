Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:56, 26 февраля 2026Мир

В Европе придумали план по «чертову трубопроводу» Орбана

Politico: ЕС пообещает Орбану возобновить поставки по нефтепроводу «Дружба»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Европейский союз (ЕС) пообещает премьер-министру Венгрии Виктору Орбану обеспечить возобновление поставок по нефтепроводу «Дружба» в обмен на отказ от блокировки финансирования Украины. Об этом пишет Politico.

«У него [Орбана] будет его чертов трубопровод. История с "Дружбой" совершенно неправдоподобна, но ему нужна победа в его кампании», — сказал один из дипломатов, знакомый с ходом переговоров ЕС и Венгрии.

Издание отмечает, что Евросоюз оказался в затруднительном положении из-за надвигающегося дефицита денежных средств у Киева и опасений, что Орбан может использовать юридическое противостояние с Брюсселем в ходе своей предвыборной кампании.

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через «Дружбу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе придумали план по «чертову трубопроводу» Орбана

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Раскрыта судьба футболок спецпредставителя Путина с переговоров

    Любителей кофе предупредили о проблемах с зубами

    Пропавшего россиянина съели хищники

    Россиянин вошел в состав миссии НАСА Crew-13

    Раскрыты подробности дела о подготовке подрыва главы оборонного предприятия в России

    Стали известны подробности комбинированного удара по Украине

    Пес в Подмосковье наелся шоколадных конфет и оказался в лечебнице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok