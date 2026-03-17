01:40, 17 марта 2026Мир

Орбан предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Где премьер Венгрии увидел будущие поля сражений?

Марина Совина
Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Европейский союз (ЕС) готовится к войне и отправке войск на Украину. План Европы против России раскрыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Капошваре.

«Вся Европа готовится к войне. Она посылает оружие, деньги и рано или поздно отправит людей на Украину. Венгрия смогла остаться в стороне. Cегодня мы единственная страна в Европе, которая не готовится к войне», — сказал он. По его словам, Европа «марширует и наступает» в украинский конфликт. Однако Будапешт не собирается двигаться в том же направлении, резюмировал политик.

Ранее замглавы дипломатической службы ЕС Белен Мартинес Карбонель заявила, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией. При этом она отметила, что Евросоюз пока не движется к войне «с мобилизацией европейских граждан, сражающихся на фронтах».

«Они верят в российскую угрозу» Почему Евросоюз и Великобритания не хотят мира на Украине и чего они добиваются от России?
«Россия больше не враг» Почему Дональд Трамп переписал Стратегию нацбезопасности США и как это повлияет на переговоры по Украине?
В Европе говорят о войне с РФ для продвижения непопулярных решений

В Европе начали манипулировать идеей о войне с Россией, чтобы запугивать население. На это указало польское издание Myśl Polska. «Конфликт на Украине позволил создать новый механизм для нагнетания страха. На этот раз <…> перед войной, перед Россией», — говорится в материале. Авторы уточняют, что европейские лидеры пытаются убедить народ в том, что Украина — это якобы единственный фактор, который сдерживает Москву от участия в других конфликтах. В публикации поясняется, что в Польше политики намеренно запугивают население, чтобы свободно принимать невыгодные для экономики страны решения.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В свою очередь, британский экс-дипломат Иэн Прауд рассказал, что Европа противится установлению мира на Украине, опасаясь разрастания внутренних проблем в ЕС. По мнению эксперта, США на самом деле хотят окончания конфликта на Украине, в то время как Европа — нет. «Европейцы совершенно не хотят никакой нормализации отношений с Россией, им явно не нужно, чтобы конфликт закончился, потому что это могло бы вызвать еще большее давление внутри самой Европы, когда Украина будет стремиться вступить в этот клуб», — заявил он.

Европа отказывается воспринимать заявления России о мире

Россия неоднократно заявляла, что у нее нет планов нападения на Европу. Российский лидер Владимир Путин говорил, что сообщения о якобы подготовке Москвой нападения на страны региона являются «полной чушью и прямой ложью», и Кремль готов «как угодно» зафиксировать намерения мирного сосуществования.

«Мы начинаем продвигаться быстрее» Военный аналитик Василий Кашин — об итогах 2025 года в зоне СВО и будущем переговоров по Украине
«Они нас провоцируют» Есть ли способ прекратить налеты ВСУ на регионы России в 2026 году?
Тем не менее, Европейские страны продолжают бояться потенциального нападения России. «По нашей оценке, Россия сможет перебросить значительные объемы войск в течение года. Мы видим, что они наращивают свои стратегические резервы и расширяют свое присутствие и ресурсы вдоль границ НАТО», — заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. Советник по нацбезопасности Литвы Дейвидас Матулионис добавил, что в его стране «очень заметно беспокойство».

Более того, в феврале стало известно, что европейские страны, не обладающие ядерными силами, обсуждают возможность разработки собственного оружия массового поражения из-за России. Отмечается, что Европа, которая десятилетиями находилась под «ядерным зонтиком» США, теперь открыто обсуждает «новую форму альянса против России», основанную на французском или британском ядерном арсенале.

