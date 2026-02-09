Европейские страны захотели увеличить свое ядерное оружие из-за России

Politico: Европейские неядерные страны обсуждают разработку собственного оружия

Европейские страны, не обладающие ядерными силами, обсуждают возможность разработки собственного оружия массового поражения из-за России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что Европа, которая десятилетиями находилась под ядерным «зонтиком» США, теперь открыто обсуждает «новую форму альянса против России», основанную на французском или британском ядерном арсенале.

Авторы материала утверждают, эти разговоры являются прямым ответом на действия главы Белого дома Дональда Трампа, который подрывает доверие к статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне, критикуя союзников, ставя под сомнение обязательства Вашингтона и усиливая угрозы захватить Гренландию.

«Они [европейские чиновники] описали ситуацию на континенте, заявив, что ищут дополнительный уровень "страховки" от России, и предположили, что мир стоит на пороге новой эры распространения ядерного оружия. В то время как правительства европейских стран хотят большей ясности в отношениях с двумя ядерными державами Европы, в кулуарах также ходят разговоры о том, что неядерные страны в конечном итоге разработают собственное оружие», — передает журнал.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва даст полноценный военный ответ на нападение Европы. Дипломат подчеркнул, что Россия не собирается нападать на страны региона, поскольку ей это «совершенно ни к чему».

