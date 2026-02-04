В ЕС сделали заявление о войне с Россией

Замглавы дипслужбы ЕС Белен Мартинес Карбонель: Евросоюз уже воюет с Россией

Европейский союз (ЕС) уже воюет с Россией. Об этом заявила Замглавы дипслужбы ЕС Белен Мартинес Карбонель в интервью El Pais.

«Дело в том, что мы уже находимся в состоянии войны с Россией», — сказала она.

При этом чиновница отметила, что Евросоюз, по ее мнению, пока не движется к войне «с мобилизацией европейских граждан, сражающихся на фронтах».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что утверждения о том, что Москва может напасть на Европу — чушь. Глава государства подчеркнул, что западные политические деятели своими руками создали сегодняшнюю ситуацию и продолжают нагнетать обстановку, постоянно говоря о подготовке к войне с Россией.