Мир
06:21, 24 февраля 2026

Названо способное разжечь войну Европы с Россией событие

Прауд: С окончанием конфликта на Украине в Европе появятся проблемы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Европа противится установлению мира на Украине, так как с завершением конфликта усилится давление внутри Евросоюза. Такое мнение выразил британский экс-дипломат Иэн Прауд в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

По мнению эксперта, США на самом деле хотят окончания конфликта на Украине, в то время как Европа — нет. «Европейцы совершенно не хотят никакой нормализации отношений с Россией, им явно не нужно, чтобы конфликт закончился, потому что это могло бы вызвать еще большее давление внутри самой Европы, когда Украина будет стремиться вступить в этот клуб», — заявил он.

Помимо этого, Прауд выразил опасения относительно ускоренного вступления Украины в Европейский союз, поскольку это может спровоцировать новый конфликт с Россией. «Если поспешить с принятием Украины в ЕС, (...) возникает риск начала общей, более масштабной войны Европы с Россией», — предупредил он, напомнив, что Киев занимает враждебную позицию по отношению к Москве и хочет, чтобы ЕС придерживался аналогичной позиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз перестать «увиливать» и определить дату вступления Украины в блок. По его словам, это должно произойти уже в 2027 году.

