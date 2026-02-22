«Мы должны усиливать наше ПВО». Зеленский вновь обратился к Западу за помощью после ночных ударов России. О чем он попросил?

Зеленский попросил защиты после ударов ВС РФ по объектам энергетики на Украине

После ночных ударов Вооруженных (ВС) России по объектам украинской энергетики глава страны Владимир Зеленский попросил защиты у зарубежных партнеров. Он призвал их прислать системы противовоздушной обороны (ПВО), которые смогли бы справиться с российскими баллистическими ракетами.

Политик признался, что тяжелее всего удается справляться с ущербом от российской баллистики.

Мы должны усиливать наше ПВО. Нужны системы, эффективно работающие против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и собственными поставками Владимир Зеленский президент Украины

В ночь с 21 по 22 февраля Украина подверглась массированной атаке со стороны российских военных. Баллистические ракеты были запущены по объектам противника в Киеве, также Зеленский подтвердил удары по энергообъектам и железной дороге в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.

Фото: Jens Büttner / Pool / Getty Images

В России раскрыли основную цель ночных ударов по Украине

В ходе мощной ночной атаки российские войска нанесли комбинированный удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины. Основной целью при этом стала Трипольская теплоэлектростанция (ТЭС).

Для атаки ТЭС и находящейся поблизости ТЭЦ-6 использовали около 80 беспилотников «Герань», а также более 10 крылатых ракет Х-22. Кроме того, для удара по разным областям республики использовали не менее 15 ракет «Циркон» и «Искандер».

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ближе к утру 22 февраля в Киеве прогремели десятки взрывов. Также очевидцы сообщили о взрывах в Кировограде, Николаеве, Днепропетровске, Сумской и Одесской области, в Кропивницкой и Кривом Роге.

США отказали Украине в усилении системы ПВО

США отказались производить ракеты для систем ПВО Patriot в Европе, несмотря на просьбы Украины. Об этом сообщил глава республики Владимир Зеленский.

Он заметил, что в последнее время Киев изо всех сил старается акцентировать внимание Вашингтона на важности дополнительного производства боеприпасов. Политик подчеркнул, что в Европе военное производство расширяется слишком медленно, что не отвечает нуждам ВСУ.

«Украина еще годы назад говорила об этом с Америкой, в частности о необходимости создать в Европе достаточные производства ракет, в частности для Patriot. Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла», — резюмировал Зеленский.