После ночных ударов Вооруженных (ВС) России по объектам украинской энергетики глава страны Владимир Зеленский попросил защиты у зарубежных партнеров. Он призвал их прислать системы противовоздушной обороны (ПВО), которые смогли бы справиться с российскими баллистическими ракетами.
Политик признался, что тяжелее всего удается справляться с ущербом от российской баллистики.
Мы должны усиливать наше ПВО. Нужны системы, эффективно работающие против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и собственными поставками
В ночь с 21 по 22 февраля Украина подверглась массированной атаке со стороны российских военных. Баллистические ракеты были запущены по объектам противника в Киеве, также Зеленский подтвердил удары по энергообъектам и железной дороге в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.
В России раскрыли основную цель ночных ударов по Украине
В ходе мощной ночной атаки российские войска нанесли комбинированный удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины. Основной целью при этом стала Трипольская теплоэлектростанция (ТЭС).
Для атаки ТЭС и находящейся поблизости ТЭЦ-6 использовали около 80 беспилотников «Герань», а также более 10 крылатых ракет Х-22. Кроме того, для удара по разным областям республики использовали не менее 15 ракет «Циркон» и «Искандер».
Ближе к утру 22 февраля в Киеве прогремели десятки взрывов. Также очевидцы сообщили о взрывах в Кировограде, Николаеве, Днепропетровске, Сумской и Одесской области, в Кропивницкой и Кривом Роге.
США отказали Украине в усилении системы ПВО
США отказались производить ракеты для систем ПВО Patriot в Европе, несмотря на просьбы Украины. Об этом сообщил глава республики Владимир Зеленский.
Он заметил, что в последнее время Киев изо всех сил старается акцентировать внимание Вашингтона на важности дополнительного производства боеприпасов. Политик подчеркнул, что в Европе военное производство расширяется слишком медленно, что не отвечает нуждам ВСУ.
«Украина еще годы назад говорила об этом с Америкой, в частности о необходимости создать в Европе достаточные производства ракет, в частности для Patriot. Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла», — резюмировал Зеленский.