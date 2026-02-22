Зеленский попросил защиты после ночной атаки на Украину

Зеленский попросил защиты после ночных ударов ВС России по объектам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский попросил защиты у зарубежных партнеров после ночных ударов Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетики в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик попросил союзников прислать Киеву системы, которые смогли справиться с российскими баллистическими атаками.

«Нужны системы, эффективно работающие против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своим собственным поставкам», — подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что прошлой ночью ударам подверглись объекты энергетики и железной дороги в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской областях.

Ранее в России ответили на обвинения Зеленского в блокировке переговоров. Было отмечено, что украинский лидер сам препятствует мирному урегулированию, действуя в интересах Европы.