В России ответили на обвинения Зеленского в блокировке переговоров

Чепа: Обвиняя РФ в блокировке переговоров, Зеленский действует в интересах ЕС

Обвиняя Россию в блокировке переговоров, президент Украины Владимир Зеленский действует в интересах Евросоюза и под руководством европейских лидеров, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнение депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Он действует четко под руководством Европы, которая сегодня оказалась вне переговорного процесса, сидела на приставных стульчиках и всячески пытается интегрировать себя в переговорный процесс, чтобы выстроить и защитить свои интересы. Я думаю, что Зеленский действует только исходя из этого», — заявил Чепа.

Ранее Зеленский обвинил Россию в блокировании переговоров. Украинский лидер заявил, что Киев намерен «детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах».

Политик также подчеркнул, что поручил главе украинской делегации, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову привлечь к переговорам Ближний Восток и Турцию.

