Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 22 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на обвинения Зеленского в блокировке переговоров

Чепа: Обвиняя РФ в блокировке переговоров, Зеленский действует в интересах ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Peter Dejong / AP

Обвиняя Россию в блокировке переговоров, президент Украины Владимир Зеленский действует в интересах Евросоюза и под руководством европейских лидеров, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнение депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Он действует четко под руководством Европы, которая сегодня оказалась вне переговорного процесса, сидела на приставных стульчиках и всячески пытается интегрировать себя в переговорный процесс, чтобы выстроить и защитить свои интересы. Я думаю, что Зеленский действует только исходя из этого», — заявил Чепа.

Ранее Зеленский обвинил Россию в блокировании переговоров. Украинский лидер заявил, что Киев намерен «детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах».

Политик также подчеркнул, что поручил главе украинской делегации, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову привлечь к переговорам Ближний Восток и Турцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на обвинения Зеленского в блокировке переговоров

    Венгрия и Словакия обещают отключить электричество Украине. Появилась весомая причина

    СССР мог построить Большой адронный коллайдер первым. Почему под Протвином зарыли миллиарды и забыли о них

    Врач предупредил об опасных последствиях лечения геморроя народными методами

    На один вид товаров начнет действовать новый ГОСТ

    В Международной федерации хоккея выразили надежду на участие сборной России в Играх-2030

    У части российских школьников из программы пропадет один предмет

    Экс-премьер Украины оценил выгоду для США от сделки по украинским недрам

    В Венгрии оценили решение Зеленского блокировать «Дружбу»

    Мелони и Макрон перенесли первый с 2020 года саммит G7

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok