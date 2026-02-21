«Русские блокируют переговоры». Чем недоволен Зеленский и чего ждет от следующей встречи?

Зеленский обвинил Россию в блокировании переговоров и захотел привлечь Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в блокировании переговоров. Украинский лидер заявил, что Киев намерен «детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах».

На переговорах в Женеве США ясно увидели, что именно русские блокируют переговоры. И следующую встречу нужно сделать не пустой Владимир Зеленский Президент Украины

Политик также подчеркнул, что поручил главе украинской делегации, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову привлечь к переговорам Ближний Восток и Турцию.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в закрытом режиме в Женеве 17 и 18 февраля. В первый день их продолжительность составила 4,5 часа, а во второй стороны беседовали 2 часа.

Россия и Украина оценили итоги переговоров

Умеров описал свой настрой после трехсторонней встречи словом «хорошо». Следующим шагом мирного процесса он назвал достижение консенсуса с российской стороной по ключевым решениям и представление решения лидерам. Он также подчеркнул, что по итогам встречи был достигнут прогресс, однако стороны не могут разглашать все детали на текущей стадии переговоров.

Помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что российско-украинские переговоры в Женеве прошли тяжело, но продуктивно. Он также подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах, вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми Владимир Мединский Помощник президента России

Зеленский отметил, что Россия и Украина на переговорах в Женеве почти договорились о том, как мониторить прекращение огня. Он добавил, что мониторинг будут осуществлять США. Также известно, что он остался разочарован результатами трехсторонних переговоров. Политик назвал их недостаточными и заявил, что хотел бы провести новый раунд встреч до конца февраля.

Украину призвали к компромиссу на переговорах с Россией

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что на переговорах по урегулированию конфликта необходимо учитывать поставленные Россией цели. Он считает, что переговорный процесс должен продолжаться, и стороны должны попытаться прийти к какому-то компромиссу, поскольку «цена конфликта чрезвычайно велика».

Другое дело, какой это будет компромисс, насколько он будет отвечать тем целям, которые поставила перед собой Россия, а самое-то главное, каким целям будет отвечать с точки зрения интересов российского народа и украинского народа Николай Азаров Бывший премьер-министр Украины

При этом экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинил Зеленского в ошибках в ходе переговоров с Россией. Он заявил, что политик позволил втянуть себя в переговоры с Москвой без участия европейцев и совершил ошибку.

Порошенко считает, что действующий украинский лидер обязан был «стоять на своем» и требовать прекращения огня.

Он [Зеленский] не понимает Путина и не понимает Трампа Петр Порошенко Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность»

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в свою очередь, выступил за быстрый мир с Москвой на трехсторонних переговорах с Россией и США в Женеве. По данным The Economist, глава офиса Зеленского опасается возможного закрытия «окна возможностей», чем и обсусловлено желание в столь сжатые сроки заключить соглашение.