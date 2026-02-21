Реклама

21:03, 21 февраля 2026

Зеленский обвинил Россию в блокировании переговоров

Зеленский: США ясно увидели, что именно русские блокируют переговоры
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в блокировании переговоров. Обращение опубликовано в его Telegram-канале.

«На переговорах в Женеве США ясно увидели, что именно русские блокируют переговоры. И следующую встречу нужно сделать не пустой», — подчеркнул политик.

Зеленский отметил, что украинские власти «будут детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах».

«Поручил Умерову также привлечь Ближний Восток и Турцию», — заключил украинский лидер.

Ранее издание The Telegraph писало, что делегации России и Украины договорились не критиковать друг друга, а также публично не обсуждать ход переговоров.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Его украинский коллега Рустем Умеров описал свой настрой после переговоров словом «хорошо».

