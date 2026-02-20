Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Бывший СССР
13:32, 20 февраля 2026Бывший СССР

Делегации России и Украины договорились не критиковать друг друга

The Telegraph: Делегации России и Украины договорились не критиковать друг друга
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Делегации России и Украины договорились не критиковать друг друга, а также публично не обсуждать ход переговоров. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на украинского чиновника.

«Представители Киева и Москвы договорились не критиковать друг друга и не обсуждать свои переговоры публично», — приводит слова спикера из делегации Украины журналист издания Джо Барнс.

Кроме того, неназванный украинский чиновник еще раз подтвердил информацию, что между Москвой и Киевом действует «перемирие в плане обмена информацией».

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Его украинский коллега Рустем Умеров описал свой настрой после переговоров словом «хорошо».

