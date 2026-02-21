Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:10, 21 февраля 2026Бывший СССР

Бывший премьер Украины призвал к компромиссу на переговорах с Россией

Азаров: Переговоры по Украине должны продолжаться с учетом целей России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

На переговорах по урегулированию конфликта на Украине необходимо учитывать поставленные Россией цели. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в разговоре с ТАСС.

Он подчеркнул, что переговорный процесс должен продолжаться, и стороны должны попытаться прийти к какому-то компромиссу, поскольку «цена конфликта чрезвычайно велика».

«Другое дело, какой это будет компромисс, насколько он будет отвечать тем целям, которые поставила перед собой Россия, а самое-то главное, каким целям будет отвечать с точки зрения интересов российского народа и украинского народа», — отметил Азаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующие переговоры по мирному урегулированию могут пройти в феврале. Он выразил надежду, что они будут результативными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Венгрия пошла против ЕС и выдвинула жесткий ультиматум Украине. Чего требует Будапешт?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Российская экс-чиновница инсценировала собственную смерть и скрывалась 13 лет. Как ее поймали

    В Дании на берег выбросились кашалоты

    Бывший премьер Украины призвал к компромиссу на переговорах с Россией

    Зеленского заподозрили в готовности удвоить число жертв в ВСУ

    В ФРГ заявили о критическом положении из-за отказа от российского газа

    В Британии раскрыли обещание для Украины

    Украинцев призвали бежать из страны на фоне жесткого ультиматума Киеву

    В Раде подловили Зеленского на обмане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok