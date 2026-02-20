Зеленский рассказал о предполагаемой дате следующих переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что следующие переговоры по урегулированию украинского кризиса пройдут в феврале. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Мы рассчитываем, что в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров, и что этот раунд может стать действительно результативным», — написал Зеленский.
Отдельно политик отметил, что Украина готова к обмену пленными в ближайшее время.
В том же обращении Зеленский заявил, что переговорная группа Украины отчиталась перед ним о встрече с представителями России и США в Женеве. По его словам, они обсудили те аспекты, которые не могли обсудить по телефону.