18:10, 20 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры

Зеленский: Переговорная группа Украины отчиталась о встрече в Швейцарии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kay Nietfeld / picture alliance via Getty Images

Переговорная группа Украины отчиталась о встрече с представителями России и США в Швейцарии. Об этом написал президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Был подробный доклад нашей переговорной группы по итогам встреч в Швейцарии. Обсудили, в частности, аспекты, которые невозможно было озвучивать в телефонном режиме», — написал украинский политик.

Он добавил, что роль стран Европы в переговорном процессе должна расти, а возможности остановить конфликт все еще остаются.

Ранее журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на свои источники заявил, что Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности на встрече с советниками приказал разработать план войны на ближайшие три года. Кроме того, он добавил, что изначально Киев якобы готовился к проведению переговоров о мире с Россией, однако затем резко изменил позицию.

