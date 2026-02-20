Реклама

На Западе раскрыли замыслы Зеленского

Журналист Панчевский: Зеленский приказал разработать план войны на три года
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности на встрече с советниками приказал разработать план войны на ближайшие три года. Замыслы украинского лидера раскрыл журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский в своем подкасте на Spotify.

«Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать план войны еще на три года. Все были в шоке», — сказал Панчевский.

По информации журналиста, полученной от собственных источников, сначала на Украине якобы готовились к проведению переговоров о мире с Россией, однако резко изменили позицию.

Ранее Зеленский заявил, что Украина согласна на «все реалистичные предложения» американцев, касающиеся заключения мира. Он пояснил, что в первую очередь подразумевает под этим «безусловное и долгое прекращение огня».

