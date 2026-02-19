Порошенко обвинил Зеленского в ошибках в ходе переговоров с Россией

Экс-президент Украины Порошенко обвинил Зеленского в ошибках в ходе переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский позволил втянуть себя в переговоры с Россией без участия европейцев и совершил ошибку. Об этом заявил экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в беседе с изданием Politico.

По словам Порошенко, Зеленский обязан был «стоять на своем» и требовать прекращения огня. «Он не понимает Путина и не понимает Трампа», — сказал Порошенко.

По мнению бывшего украинского президента, страны Евросоюза (ЕС) должны войти в переговорный процесс на правах непосредственных участников, как предлагал французский лидер Эммануэль Макрон. На такой сценарий должен согласиться и канцлер Германии Фридрих Мерц. Порошенко добавил, что Трампу следовало бы направить военный контингент на Украину и напомнил, что обсуждал с американским президентом такую возможность в 2017 году. Однако Трамп сразу же отказался. «Он ненавидит НАТО. Он ненавидит миротворческие миссии ООН», — сказал Порошенко, отметив, что без ввода военного контингента американскому лидеру не удастся заключить мирную сделку.

Ранее Владимир Зеленский заявил о несправедливом отношении со стороны США. Он отметил, что скандалом в Овальном кабинете в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп унизил не его лично, а сразу всю Украину.