Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:08, 19 февраля 2026Бывший СССР

Порошенко обвинил Зеленского в ошибках в ходе переговоров с Россией

Экс-президент Украины Порошенко обвинил Зеленского в ошибках в ходе переговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский позволил втянуть себя в переговоры с Россией без участия европейцев и совершил ошибку. Об этом заявил экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в беседе с изданием Politico.

По словам Порошенко, Зеленский обязан был «стоять на своем» и требовать прекращения огня. «Он не понимает Путина и не понимает Трампа», — сказал Порошенко.

По мнению бывшего украинского президента, страны Евросоюза (ЕС) должны войти в переговорный процесс на правах непосредственных участников, как предлагал французский лидер Эммануэль Макрон. На такой сценарий должен согласиться и канцлер Германии Фридрих Мерц. Порошенко добавил, что Трампу следовало бы направить военный контингент на Украину и напомнил, что обсуждал с американским президентом такую возможность в 2017 году. Однако Трамп сразу же отказался. «Он ненавидит НАТО. Он ненавидит миротворческие миссии ООН», — сказал Порошенко, отметив, что без ввода военного контингента американскому лидеру не удастся заключить мирную сделку.

Ранее Владимир Зеленский заявил о несправедливом отношении со стороны США. Он отметил, что скандалом в Овальном кабинете в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп унизил не его лично, а сразу всю Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ряженые-наряженные». Военкора «Ахмата» обвинили в незаконном ношении редчайшей награды «Вагнера». Участник СВО записал обращение

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Экс-возлюбленная Березовского расстегнула в ресторане надетое на голое тело платье

    В российском регионе родственникам павших на СВО бойцов втрое сократили выплаты

    Россия нарастила закупки грузинского вина

    Отправленные на поиски Усольцевых дроны фиксировали светящиеся точки в тайге

    Водителям автобусов в российском регионе начали задерживать зарплаты

    Поставки российской пшеницы в одну страну взлетели

    В Telegram ответили на заявление о доступе иностранных спецслужб к перепискам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok